مميش: عبور 34 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.7 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الاثنين، عبور 34 سفينة، بحمولة 2.7 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 15 سفينة بحمولة 1.4 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "COSCO SHIPPING SAGITTARIUS" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة 211 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.3 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "mool tribute" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 220 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.