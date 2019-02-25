video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر السنوي لجمعية سيدات أعمال مصر

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:40 م
مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر السنوي لجمعية سيدات أعمال مصر مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

تشارك الشركة الوطنية مصرللطيران، بدروها ناقلا رسميا للمؤتمر السنوي لجمعية سيدات أعمال مصر21 في دورته الخامسة، والذي يعقد في الفترة من 23 وحتى 26 فبراير في محافظتي القاهرة وأسوان تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح: عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بمشاركة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أناب الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لحضور المؤتمر السنوي الدولي الخامس لجمعية "سيدات أعمال مصر"، وإلقاء كلمة نيابة عنه، وجاء المؤتمر العام تحت عنوان "التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

وكرمت جمعية "سيدات مصر"، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على مجهوداتها ودعمها خلال الأعوام الماضية للجمعية، ومنحتها الجمعية درعا تكريميا.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تبدأ اليوم تلقى طلبات الحج من شركات السياحة وحتى 15أبريل

رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية يعقد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة والجودة

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة