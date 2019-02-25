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مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار فى الشرقية

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:16 م
مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار فى الشرقية جثه-ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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لقى شخص فى العقد الرابع من العمر مصرعه، متأثرا بإصابته أسفل عجلات القطار القادم من أبوكبير- للصالحية دائرة مركز فاقوس، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث فاقوس، مصرع شخص مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر، أسفل عجلات القطار القادم من أبو كبير- للصالحية، أمام قرية جهينة البحرية دائرة مركز فاقوس، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.


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