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مدربة مصرية تحلق في سماء مدينة دبي لدعم مرضي السرطان بالصعيد

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:55 م
مدربة مصرية تحلق في سماء مدينة دبي لدعم مرضي السرطان بالصعيد رضوى الغمري تحمل لافتة "صعيد بلا سرطان" في سماء دبي
الأقصر – أحمد مرعى
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أقدمت فتاة مصرية مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة على  تنفيذ قفزة حرة للطيران في سماء مدينة دبي العالمية، لتحلق برفقتها علم يحمل شعار مستشفي علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك في خطوة مبتكرة لتقديم الدعم للمستشفي التي تعالج مرضي السرطان بصعيد مصر وتقدم لهم جرعات العلاج المجانية في أرض محافظة الأقصر، وذلك حسب بيان للمستشفي

صاحبة اللفتة المميزة هي رضوي الغمري، الفتاة التي تعلم جيداً كيف يتألم ويعاني مريض السرطان عقب وفاة زوجها في الفترة الماضية بمرض السرطان، قررت أن تنفذ مبادرة للقفز الحر في الهواء بسماء مدينة دبي العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للمساهمة في دعم مرضي السرطان بصعيد مصر، وفور علم المصور الإماراتي المحترف جمعة إسماعيل حسان الحوسانى بفكرة القفزة قرر أن يساهم بالتصوير كتبرع ودعم منه للفكرة.

وتضيف رضوي الغمري، أنها تعلمت القفز في السماء منذ حوالي 5 سنين وأصبحت أول مدربة قفز حر مصرية، وأنها مستعدة لتقديم أي شيئ تستطيع القيام به لدعم مستشفي شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد لكونها صرح طبي عالمي حقيقي يستحق الدعم لتقديمه خدمات مجانية لأهل محافظات الصعيد وبالمجان تماماً، وتقوم بتوفير الوقت والجهد علي المرضي الذين كانوا من قبل يتكبدون عناء السفر لأكثر من 12 ساعة لتلقي جرعات العلاج في القاهرة، مؤكدةً علي أنها تعلم جيداً مدة خطوة مرض السرطان وصعوبته علي المواطنين لكون زوجها توفي بمرض السرطان خلال السنوات الماضية.

وتؤكد المصرية رضوي الغمري منفذة مبادرة القفز الحر لدعم مستشفي سرطان الأقصر، أنها ستستكمل المبادرة خلال الفترة المقبلة بزيارة المستشفي لدي زيارتها لمصر وتطلق مبادرات وحملات تبرع ودعم لصالح المستشفي، موضحةً أنها صنعت العلم باللوجو الخاص بالمستشفي عبر إستخدام أدوات معينة به ثغرات لكي تظهر في الهواء بالشكل المطلوب وفكرة إمساك العلم في الهواء أمر صعب جداً وبه مقاومة قوية جداً، وتتمني أن يواصل الشباب المصري تلك المبادرة بالقفز حول العالم لصالح المستشفي.

 

 

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