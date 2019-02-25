محكمة جنايات الزقازيق تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لتاجر بانجو فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الاثنين، ميكانيكى بالسجن المشدد 3 سنوات، لحيازته مخدر "بانجو" بقصد الإتجار فيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 23104 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 24 مايو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام الرائد محمد غيث، رئيس مباحث بلبيس، من ضبط "هانى س ع ع" 38 سنة ميكانيكى، أثناء حيازته سيارة بداخلها كمية من مخدر البانجو، وتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.