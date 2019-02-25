video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

محكمة جنايات الزقازيق تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لتاجر بانجو فى الشرقية

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:12 م
محكمة جنايات الزقازيق تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لتاجر بانجو فى الشرقية المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس محكمة جنايات الشرقية
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الاثنين، ميكانيكى بالسجن المشدد 3 سنوات، لحيازته مخدر "بانجو" بقصد الإتجار فيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 23104 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 24 مايو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام الرائد محمد غيث، رئيس مباحث بلبيس، من ضبط "هانى س ع ع" 38 سنة ميكانيكى، أثناء حيازته سيارة بداخلها كمية من مخدر البانجو، وتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. أولى جلسات محاكمة منصور أبو جبل و4 آخرين لاحتجازهم وكيل نيابة بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

جنايات الزقازيق

تجارة مخدرات

السجن المشدد

اخبار الحوادث




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة