محافظ كفرالشيح يحيل موظفين بالإدارة الهندسية للنيابة العامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مهندس التنظيم وفنى الإدارة الهندسية المختصين بشارع دار البلدية بمدينة كفرالشيخ، إلى النيابة العامة، وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات بشأن تحويل شقة سكنية الى محل تجارى بمخالفة القانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال " هـ.أ.ع " صاحبة الوحدة السكنية لتعديل الشقة من سكنى الى تجارى بدون ترخيص.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتحرير محضر وفرض غرامة مالية على صاحبة الوحدة السكنية، مع إغلاق المحل التجارى فوراً، طبقاً للقانون، مشدداً بتحصيل مستحقات الدولة، ومحاسبة المقصرين.

كما قرر المحافظ إزالة مظلة مخالفة أمام مخزن دقيق " أ.ش " بحى سخا بمدينة كفرالشيخ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المخزن لمنعه من معاودة المخالفة، مشدداً بإزالة جميع الإشغالات والمظلات المخالفة بشارع سخا الرئيسى، وشارع سخا طريق مسير، مكلفاً بتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.



وعلى جانب آخر قاد محافظ كفرالشيخ، حملة لإزالة الإشغالات والمظلات المخالفة بحى سخا بمدينة كفرالشيخ، لتحسين الخدمات وتحقيق السيولة المرورية وفرض سيادة القانون، بحضور المهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واعتمد 1.5 مليون جنيه لصيانة شوارع مدينة كفرالشيخ وتسوية الحفر بطرق المدينة.



كما فوجئ محافظ كفرالشيخ، خلال جولته بمدينة كفر الشيخ ،ببيارات مكشوفة لخطوط الطرد لمشروع الصرف الصحى أمام محطة الصرف الصحى الرئيسية بحى سخا، بمدينة كفرالشيخ، محذراً من عدم تغطية بيارات الصرف الصحى، ومؤكداً انه لن يتهاون فيما يمس حياة المارة من المواطنين أو مايعرضهم للخطر، مقرراً بتحويل المسئول للتحقيق.





وناقش محافظ كفرالشيخ،عدد من الملفات والقضايا، والرأي القانوني بعدد من الموضوعات، مع المستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، مقدماً له الشكر والتقدير لدوره العظيم ومجهوداته الغير مسبوقة والمبذولة في إنهاء عدد من الملفات والقضايا القانونية بهدف تحقيق التنمية وفرض سيادة القانون والصالح العام.

كما بحث محافظ كفرالشيخ، مشاكل وطلبات المواطنين مع الدكتور عمرو دوير، عضو مجلس النواب عن دائرة قلين ودسوق، ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وتم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة،وبحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها محافظة كفرالشيخ.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام ، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ.