video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: تشكيل لجنة لتنمية قدرات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:56 م
محافظ بنى سويف: تشكيل لجنة لتنمية قدرات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

أصدر المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، قراراً بتشكيل لجنة عليا لبناء القدرات بالمحافظة، تختص بتنمية قدرات ومهارات العاملين بديوان المحافظة والوحدات المحلية، على أن تقوم اللجنة بالتنسيق مع إدارات الديوان العام ودواوين الوحدات المحلية لتحديد الاحتياجات التدريبية والأعداد المطلوب تدريبها لرفع قدراتها، بالإضافة إلى عمل أجندة للدورات التدريبية ذات الصلة ببناء القدرات وتكوين جيل جديد من القيادات الشابة، وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومركز التنمية المحلية بسقارة، وتقييم خريجى الدورات واستثمارهم بالشكل الأمثل.

وتضمن القرار تشكيل اللجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية السكرتير العام المساعد ومديرى مركز علوم الحاسب الآلى، مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، البوابة الإلكترونية، الموارد البشرية، ومسئول التدريب بالمحافظة، وممثل عن برنامج تدريب وإعداد المدربين "TOT" (Training Of Trainers).

ولفت المحافظ إلى أن عمل هذه اللجنة يأتى فى إطار جهود المحافظة لدعم ومساندة الكوادر والقيادات الشبابية وتوفير أكبر قدر لهم من الخبرات التخصصية فى مختلف مجالات العمل التنفيذى للقيام بمهام عملهم بالشكل المطلوب، مؤكدا أهمية تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم الإدارية وإكسابهم المفاهيم الحديثة فى القيادة الإدارية، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ بنى سويف يناقش تنفيذ تطوير منطقة الكورنيش

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة