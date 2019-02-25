محافظ بنى سويف: تشكيل لجنة لتنمية قدرات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية

بنى سويف :هانى فتحى

أصدر المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، قراراً بتشكيل لجنة عليا لبناء القدرات بالمحافظة، تختص بتنمية قدرات ومهارات العاملين بديوان المحافظة والوحدات المحلية، على أن تقوم اللجنة بالتنسيق مع إدارات الديوان العام ودواوين الوحدات المحلية لتحديد الاحتياجات التدريبية والأعداد المطلوب تدريبها لرفع قدراتها، بالإضافة إلى عمل أجندة للدورات التدريبية ذات الصلة ببناء القدرات وتكوين جيل جديد من القيادات الشابة، وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومركز التنمية المحلية بسقارة، وتقييم خريجى الدورات واستثمارهم بالشكل الأمثل.

وتضمن القرار تشكيل اللجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية السكرتير العام المساعد ومديرى مركز علوم الحاسب الآلى، مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، البوابة الإلكترونية، الموارد البشرية، ومسئول التدريب بالمحافظة، وممثل عن برنامج تدريب وإعداد المدربين "TOT" (Training Of Trainers).

ولفت المحافظ إلى أن عمل هذه اللجنة يأتى فى إطار جهود المحافظة لدعم ومساندة الكوادر والقيادات الشبابية وتوفير أكبر قدر لهم من الخبرات التخصصية فى مختلف مجالات العمل التنفيذى للقيام بمهام عملهم بالشكل المطلوب، مؤكدا أهمية تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم الإدارية وإكسابهم المفاهيم الحديثة فى القيادة الإدارية، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به.