محافظ بنى سويف: الانتهاء من محور عدلى منصور فى غضون شهر

بنى سويف - هانى فتحى

أكد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، عددا من التفاصيل المهمة التى تتعلق بمشروع محور عدلى منصور، مؤكدا أن المشروع يعد نقلة وطفرة تنموية تشهدها المحافظة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن الشواهد الواضحة على أن صعيد مصر يحظى باهتمام كبير وإرادة سياسية لينال مكانه اللائق على الخريطة التنموية للدولة المصرية، مشيدا بالعمل الكبير والمميز الذى تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ هذا المشروع الذى يعتبر أكبر محور تنموى وخدمى بالمحافظة بتكلفة مليار و150 ألف جنيه، حيث يسير العمل فيه بمعدلات تنفيذ قياسية، قائلا: "الهيئة الهندسية عودتنا دائما على الإنجاز الأسرع فى كل المشروعات وبأعلى المعايير الهندسية والإنشائية".

ولفت المحافظ إلى أهمية المحور الحيوية - الذى من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال شهر - حيث سيحدث نقلة نوعية فى كل المجالات خاصة فى مجال ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ومحافظات الجمهورية (البحر الأحمر شرقاً والفيوم غرباً)، مما يدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، بالإضافة إلى مجموعة من المكاسب الأخرى التى يحققها إنشاء المحور منها: الإسهام فى تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة خاصة فى ظل وجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل، مما يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة فى الغرب للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم لموقع أعمال المشروع ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، حيث يضم المحور 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقى، ليصل إجمالى طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع على طول المحور، ويضم 3 كبارٍ يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر منها 680 مترا على النيل، 450 مترا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 مترا على طريق ديمو الفيوم.

وأوضح المحافظ أن العمل يجرى بالتوازى فى قطاعات المحور الثلاث، سواء فى القطاع الأول (الجزء الشرقى) بطول 1.222كم، حيث وصلت أعمال الإنشاءات بطول 687 مترا إلى 96%، فيما بلغت نسبة أعمال تنفيذ الطرق " بطول 535 مترا إلى 97%.

وفيما يتعلق بالقطاع الثانى (الجزء الأوسط) بطول 1.243كم، فقد وصلت أعمال الإنشاءات بطول 1.243كم إلى نسبة 100%، فيما بلغت نسبة التنفيذ فى أعمال الطرق بهذا القطاع إلى 84% بطول 2 كيلو و115 مترا، وفى القطاع الثالث (الجزء الغربى) والبالغ طوله 3 كيلو و659 متراً، فقد وصلت نسبة الإنجاز فى هذا القطاع إلى 97%، حيث يجرى العمل فى جزئين، الجزء الأول خاص بأعمال الإنشاءات بطول 1571متراً وبلغت نسبة التنفيذ فيه إلى 97%، وتشمل، بينما وصلت نسبة التنفيذ فى قطاع الطرق بطول 2088 متراً إلى 97%.

وفى نهاية الجولة شدد المحافظ على كل الجهات التنفيذية المعنية بتذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ الأعمال، وأن تكون هناك متابعة على مدار الساعة، والتواجد فى موقع الأعمال للتعامل مع أية مستجدات قد تطرأ على منظومة العمل لسرعة توفيرها أو تلافيها، وذلك لضمان سير العمل بالمعدلات الفائقة التى تسير بها الهيئة الهندسية فى تنفيذ المشروع.