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محافظ القليوبية يشكل لجنة لدراسة تفعيل مشروعات النقل الجماعى

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:28 ص
محافظ القليوبية يشكل لجنة لدراسة تفعيل مشروعات النقل الجماعى جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السعدنى السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء نبيل عدلى مدير ادارة مرور القليوبية، ومحمد الهادى مدير إدارة المواقف، وأحمد ماهر وكيل وزارة النقل، وعدد من أعضاء اللجنة المشكلة بوزارة النقل، لدراسة تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة، للقضاء على المخالفات والتكدسات المرورية، وتحقيق نقلة نوعية لخدمات نقل الركاب فى المحافظة.

 

وقال المحافظ، أن الاجتماع جاء فى إطار اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، لدراسة النقل الجماعى بالمحافظات، لتقديم خدمة نقل متميزة للمواطنين فى مجال وسائل المواصلات.

 

وأكد المحافظ، على ضرورة إيجاد حلول جذرية غير تقليدية لجميع مشكلات النقل الداخلى، مشيرًا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلى جميع الجهات المعنية بحركة النقل والمرور، لتتولى إعداد دراسة متكاملة لتفعيل مشروعات النقل الجماعى بشكل جديد داخل القليوبية، من خلال تطبيق منظومة جديدة تساهم فى إيجاد حلولا جذرية لجميع مشكلات النقل الداخلى، وتخفيفا للعبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

 

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ القليوبية، المشكلات المتعلقة بحركة النقل والمرور بالمحافظة ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لها وبحث ومناقشة عددا من الموضوعات المرتبطة بحركة النقل والمرور على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها.

 

 
جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (2)

 


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