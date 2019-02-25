محافظ القليوبية: حملة لرفع مليون طن مخلفات بناء تراكمت خلال السنوات الماضية

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصد لتراكمات القمامة ومخلفات البناء، التى تمت فى العهود السابقة، حيث بلغ إجمالى تلك التراكمات مليون طن، مشيراً إلى أن المحافظة حاليا شنت حملة موسعة بدأت الأسبوع الماضى لرفع كل تلك التراكمات إلى مناطق أخرى، بحيث يمكن الاستفادة من بعضها.

وأضاف المحافظ فى تصريحات للـ "اليوم السابع"، أن غالبية تلك التراكمات تقع على جوانب المناطق والطرق الحيوية منها طريق شبرا بنها الحر والزراعي، موضحا أنه بعد الانتهاء من رفع هذه التراكمات سيتم تنظيم أعمال رصد من خلال مجالس المدن والمراكز ومحاسبة المقصرين وكل من تسول له نفسه برمي مخلفات البناء مرة أخرى وتطبيق القانون.

وأشار المحافظ، إلى أنه وجه خلال الاجتماع التنفيذى للمحافظة رؤساء المدن والمراكز بالعمل على تطبيق المواصفات القياسية فى أعمال رصف الطرق، إلى جانب تطوير الميادين الرئيسية بالمدن، والعمل على إعادة الميادين إلى رونقها مرة أخرى.