محافظ الغربية يدشن مبادرة "تدرب لتبدأ مشروعك" لتدريب الشباب على إدارة المشروعات

الغربية – عادل ضرة

دشن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، مبادرة "تدرب..لتبدأ..مشروعك" لتدريب الشباب على إدارة المشروعات الإنتاجية والتجارية والخدمية، وإعداد كوادر تناسب أسواق العمل.

جاء ذلك، خلال الإجتماع الذى ترأسه محافظ الغربية اليوم، لإعلان تدشين المبادرة بحضور المهندس صلاح مبروك رئيس جمعية رجال الأعمال بالغربية، وعدد من ممثلى جمعية رجال الأعمال بالغربية، وعدد من رجال الأعمال والشباب المشاركين فى المبادرة.

والجدير بالذكر، أنه يقوم بالمشاركة فى هذه المبادرة برنامج مشروعك وإدارة خدمة المستثمرين ووحدة التدريب والصيانة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالغربية وجامعة طنطا ووزارة الصناعة، ووزارة الإستثمار ووزارة الزراعة، والإتحاد التعاونى الإنتاجى، وتستهدف هذه المبادرة التدريب التحويلى للشباب لتأهيلهم لإدارة المشروعات الإنتاجية عن طريق تدريبهم فى الوحدات الإنتاجية التى يمتلكها رجال الأعمال، ويقسم البرنامج التدريبى للشباب على 6 أسابيع.

ففى الأسبوع الأول، يتم التأهيل النفسى للمتدربين على أهمية العمل الحر، وعرض مشروعات رجال الأعمال المزمع رعايتهم للشباب، ويتضمن الأسبوع الثانى زيارات ميدانية للمدن الصناعية وبعض المشروعات بمحافظة الغربية.

أما الإسبوع الثالث والرابع والخامس والسادس، سيتم تدريب الشباب على المعايشة العملية الفعلية فى وحدات الإنتاج أو الخدمات التى يمتلكها رجال الأعمال، وتدريب الشباب عن قرب على كيفية إدراة المشروعات وتأسيس المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، ثم يتم تحرير تعاقدات بين رجال الأعمال والشباب المدربين لمدة عام.

وخلال اللقاء أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بتدشين هذه المبادرة بالمحافظة، مقدماً الشكر لكل من شارك فى إعدادها ومؤكداً على أهمية إتباع منهجية توفير الكوادر العملية، وفق إحتياجات سوق العمل، كما أكد على إهتمامه الكبير بتوفير فرص عمل فى كافة القطاعات للشباب وعلى دعم المحافظة لمشروعاتهم بتقديم قروض لهم بفائدة بسيطة.

كما أجرى محافظ الغربية خلال اللقاء، نقاشاً مفتوحاً مع الشباب للتعرف على أفكارهم وطموحاتهم، حيث أكد خلال النقاش على ضرورة تحرى المصداقية فى كافة المعلومات الموجودة على الإنترنت، وعدم الإنسياق وراء الشائعات، وأكد أيضاً على حرصه بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والوصول بها إلى جميع القرى والعزب بالمحافظة.

وفى نهاية اللقاء، أكد محافظ الغربية على الشباب بأهمية المشاركة فى الحياة السياسية، والمشاركة فى إتخاذ القرارات عن طريق الإبداء بالرأى فى الإستحقاقات الدستورية.