محافظ الغربية: الدولة تشجع على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب

الغربية – مصطفى عادل

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن الدولة تشجع على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقدم كافة وسائل الدعم من اجل تشجيع الشباب على التوجه للعمل في القطاع الخاص، والقضاء على ظاهرة البطالة، مشيرا أن مبادرة تدريب الشباب في المصانع والشركات، هى فكرة جيدة للتشجيع على العمل الخاص .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية، بأعضاء جمعية رجال الأعمال بالمحافظة، بحضور المهندس صلاح مبروك رئيس الجمعية، والمهندس ماجد نجم الدين المتحدث الاعلامي للجمعية، وعدد كبير من رجال الأعمال وشباب الخريجين في اطار عرض مبادرة (تدرب _ لتبدأ _ مشروعك ) التى ترعاها الجمعية ضمن مبادرة حياة كريمة التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وطالب" السعيد" الشباب، بضرورة التثقيف الجيد، وأن يعوا ويتحروا جيدا حيال ما يتم بثه من خلال وسائل النت، مشيرا ان غالبية ما ينشر على الانترنت موجه، ولابد من التأكد من كل ما يتم تناوله، موضحا ان الدولة تريد من الشباب المشاركة بايجابية وفاعلية في الحياة السياسية .