محافظ الشرقية يفتتح معرضا لفن السلويت بقصر ثقافة الزقازيق

الشرقية – إيمان مهنى

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، معرضا لفن السلويت الأول بقصر ثقافة الزقازيق، بحضور اللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالزقازيق للفنان أحمد زعبل، حيث تضمن المعرض عددا كبيرا من اللوحات.

وأشاد محافظ الشرقية، بجمال فن السلويت، وطالب بتعليمه للطلاب فى المدارس.

وفن السلويت هو نوع من الفنون يعتمد على استعمال اللون الأسود على خلفية بيضاء لإظهار الحدود الخارجية للشكل، ويطلق عليه أحياناً التصوير التضادى لأنه ينفذ بطريقة عكسية للإضاءة أو الرسم، ويعتمد هذا الفن فى الأساس على الرسم لذلك يجب أن يكون فنان السلويت رساما حتى يجيد فيه، كما يتميز بالبساطة حيث يعتمد على أدوات بسيطة وهى المقص والورقة البيضاء والسوداء ولا يستغرق تنفيذه الكثير من الوقت وقد تم إقامة المعرض بقصر الثقافة.



2019-02-25 at 2.08.17 PM