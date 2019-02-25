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الإثنين، 25 فبراير 2019 05:53 م
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محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق "عرابي" ومستشفى الرمد

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:04 م
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق "عرابي" ومستشفى الرمد محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي
الشرقية – إيمان مهنى
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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد "نفق عرابي" بمدينة الزقازيق، للربط بين شرق وغرب المدينة، ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والمقام بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه، و تفقد أعمال إنشاء مبني مستشفي الرمد الجديد بمدينة الزقازيق، والمكون من 5 طوابق، وتجهيزه بالأجهزة الطبية اللازمة لتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة لمرضى العيون من أبناء المحافظة .
 
وإطمأن المحافظ، من مسئولي الشركة المنفذه، عن معدلات الأداء ونسب التنفيذ في المشروعين لشرعة الإنتهاء منه، طبقاً للجدول الزمني المحدد، ودخوله الخدمة ليحدث نقله نوعية وحضارية في الخدمات المرورية و الطيبة .
 
وتجول المحافظ داخل أقسام المستشفى، واطمأن على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والتعرف على إحتياجات المستشفى من أطباء وطاقم تمريض، وأجهزة لتوفيرها فوراً لتقديم خدمة طبية تليق بأبناء محافظة الشرقية .
 
وعن نفق عرابي، أوضح، أن النفق يساهم في خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق وليعيد الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة ، شدد على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، بنطاق دائرة المحافظة، طبقاً للجداول الزمنية المحددة، لتدخل الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء محافظة الشرقية.
 
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي (1)
 

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي (2)
 

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي (3)
 

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي (4)
 

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي (5)
 

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي (6)
 
 

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