محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق "عرابي" ومستشفى الرمد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد "نفق عرابي" بمدينة الزقازيق، للربط بين شرق وغرب المدينة، ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والمقام بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه، و تفقد أعمال إنشاء مبني مستشفي الرمد الجديد بمدينة الزقازيق، والمكون من 5 طوابق، وتجهيزه بالأجهزة الطبية اللازمة لتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة لمرضى العيون من أبناء المحافظة .
وإطمأن المحافظ، من مسئولي الشركة المنفذه، عن معدلات الأداء ونسب التنفيذ في المشروعين لشرعة الإنتهاء منه، طبقاً للجدول الزمني المحدد، ودخوله الخدمة ليحدث نقله نوعية وحضارية في الخدمات المرورية و الطيبة .
وتجول المحافظ داخل أقسام المستشفى، واطمأن على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والتعرف على إحتياجات المستشفى من أطباء وطاقم تمريض، وأجهزة لتوفيرها فوراً لتقديم خدمة طبية تليق بأبناء محافظة الشرقية .
وعن نفق عرابي، أوضح، أن النفق يساهم في خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق وليعيد الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة ، شدد على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، بنطاق دائرة المحافظة، طبقاً للجداول الزمنية المحددة، لتدخل الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء محافظة الشرقية.
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