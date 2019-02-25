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محافظ السويس يعرض على رئيس الوزراء أعمال تطوير حى بلازا

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:59 م
محافظ السويس يعرض على رئيس الوزراء أعمال تطوير حى بلازا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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استعرض اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس،  خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولى،  رئيس مجلس الوزراء اليوم بالمحافظة، ما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من المواقع، منها ما تم فى حى بلازا "منطقة الإيمان"، والذى شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة للشوارع المحيطة بالمنطقة، وإزالة ما بها من أكوام القمامة ومخالفات المباني.

 

 كما تضمنت الجولة المرور على أعمال تطوير منطقة مساكن تعاونيات القاهرة، التى تضم نحو 225 عمارة، بها 2250 وحدة سكنية، وما تم من إجراءات للتعامل مع التعديات على الأراضى، وصيانة لخطوط الصرف الصحى، ورفع كفاءة المناور الخاصة بالعمارات، فضلًا عن إزالة الكميات المتراكمة من القمامة والمخلفات، وتمت الاشارة خلال ذلك إلى أن أعمال تطوير منطقة المساكن تكلفت نحو 2.5 مليون جنيه.

 

 وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بجهود المحافظة فى أعمال التطوير، مطالبا باستكمال تطوير مساكن التعاونيات، وضرورة حفاظ الأهالى على ما تم من تطوير، فهم المستفيدون الحقيقيون من هذه الأعمال.

 

 كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تعانيه منطقة السلام 1 من مشكلات ونقص الخدمات، وتضمن الشرح الإشارة لما تقوم به المحافظة من مجهودات للتعامل مع التعديات على أراضى المنطقة، وكذا التعامل مع أكوام القمامة ومخلفات المباني.

 

 وكلّف رئيس الوزراء وزير الإسكان بمتابعة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، لمشكلات الإسكان التعاونى، لعددٍ من الجمعيات، خاصة نقص المرافق والخدمات.

 


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