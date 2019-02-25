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الإثنين، 25 فبراير 2019 08:53 م
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محافظ الدقهلية يؤكد عدم تجديد إجازات المهندسين قبل العرض عليه

الإثنين، 25 فبراير 2019 07:53 م
محافظ الدقهلية يؤكد عدم تجديد إجازات المهندسين قبل العرض عليه محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على عدم موافقة رؤساء المراكز والمدن والأحياء فى المحافظة على تجديد الإجازات بدون مرتب للمهندسين أيا كانت الأسباب، إلا بعد العرض عليه شخصيا، وذلك لاحتياج العمل الشديد لوجودهم.

 

وقال شاروبيم: إننا سنجدد الإجازة للمهندسة المرافقة لزوجها الذى يعمل فى الخارج، وأيضا للتى تقوم برعاية أطفالها، فيما عدا ذلك لن نسمح بتجديد الإجازة بأى حال.

 

كما أكد شاروبيم على أهمية قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة بصرف 80% على الأقل من المخصصات المالية للخطة الاستثمارية، وقال المحافظ إنه سيتم سحب المبالغ المتبقية من المراكز التى لم تحقق خطتها الاستثمارية وتوزيعها على المراكز الأخرى، وقال إن معدلات الأداء فى تنفيذ الخطة الاستثمارية تعد مؤشرا على حجم الجهود المبذولة فى خدمة المواطنين.

 


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