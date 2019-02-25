محافظ البحيرة يعلن موافقة رئيس الوزراء بتخصيص اراضى لإقامة مشروعات نفع عام

البحيرة – الامير نصرى

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطع أراضى بمدن ومراكز المحافظة، لإقامة مشروعات نفع عام عليها.

حيث تأتى الموافقات على النحو التالي، الموافقة طبقاً للقرار رقم 119 لسنة 2019م، على تخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة، "القطعة الاولى بمساحة 50 م2، تبرع أحد المواطنين واقعه بحوض لاصيفر وعزب الكوم، زمام جمعية البريجات بمركز كوم حماده، القطعة الثانية بمساحة 50م تبرع احد المواطنين، واقعه بحوض الجزيرة زمام جمعية البريجات بمركز كوم حماده"، وذلك بالمجان لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "مشروع الميجا" لإقامة محطتي رفع صرف صحى عليها.

كما تم الموافقة طبقاً للقرار رقم 121 لسنة 2019م، على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بأبعاد 30م × 20 م بناحية درشاى التابعة لقرية الوفائية مركز الدلنجات، بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.