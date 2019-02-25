محافظ الأقصر يستقبل رئيس مجلس النواب بمطار الأقصر الدولى

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مساء الاثنين، بمطار الأقصر الدولى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور على عبد العال بجلسات المؤتمر الاقليمى للاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهى الجلسات التى تستضيفها الاقصر فى الفترة من 26 وحتى 28 من شهر فبراير الجارى.

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مساء الاثنين، بمطار الاقصر الدولي الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور علي عبد العال بجلسات المؤتمر الاقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الجلسات التي تستضيفها الاقصر في الفترة من 26 وحتى 28 من شهر فبراير الجاري.



















