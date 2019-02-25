محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير المناطق الصناعية

أسيوط - محمود عجمى

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على ما تملكه المحافظة من مساحات شاسعة وإمكانيات اقتصادية وصناعية تؤهلها لتكون محوراً صناعياً متميزاً فى صعيد مصر، ومركزاً لكثير من الصناعات الرئيسية والتكاملية الهامة، مشيراً إلى أن المحافظة سوف تسعى بكل جهدها لإعادة تنظيم العمل وتيسير الإجراءات لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والراغبين فى العمل فى إنشاء مشروعات صناعية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتكول تعاون مشترك بين المحافظة والجامعة، والذى يهدف إلى تنسيق التعاون المشترك بين الجانبين، وإعلان وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة مطوراً صناعياً للإقليم وذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل السكرتير العام بالمحافظة والمهندس نبيل الطيب السكرتير المساعد وأعضاء مجلس الجامعة والذى يضم الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من عمداء الكليات والدكتور وائل خير الدين مدير وحدة نقل التكنولوجيا.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، إن ذلك التعاون يأتى فى إطار حرص الجامعة على تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبحثية لصالح تطوير مجتمعها فى مختلف القطاعات بشكل عام والحركة الصناعية بشكل خاص وهو ما يأتى متوافقاً مع إستراتيجية عمل جامعة أسيوط كجامعة من الجيل الثالث تسهم بتسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية متميزة لتطوير الحركة الصناعية والنهوض بها

وعن تفاصيل البروتكول اشار الدكتور وائل خير الدين انه فى الفترة المقبلة سوف تشهد قيام كلاً من المحافظة والجامعة بتعميق التعاون بينهما فى مجال تطوير المناطق الصناعية وإنشاء وتجهيز المجمعات الصناعية وتسويق المشاريع الصناعية للمستثمرين والقيام بدور المطور الصناعى للمناطق الصناعية التى تقع فى حيازة المحافظة ، إلى جانب وضع خطط المجمعات الصناعية وذلك وفقا للموارد الطبيعية للمحافظة والمناطق المجاورة ومساحات المناطق الموجودة و التكنولوجيا المطلوبة لزيادة القيمة المضافة للمصادر والمنتجات الطبيعية المحلية والاحتياجات التبادلية للصناعات الموجودة والمخططة .

كاشفاً ان الجامعة ستقوم بالتعاون مع المحافظة بعمل دراسة سلاسل القيمة حسب موارد وإمكانيات وفرص الاستثمار داخل المحافظة وطرح خريطة للتنمية الصناعية قائمة على المجمعات الصناعية المترابطة والمتبادلة المنافع والموارد وإمكانية التسويق وكذلك تجهيز دراسات الجدوى لهذه المجمعات كوحدات منفصلة وكدراسة تسويقية ومالية وإدارية وتصنيفها كملفات مستقلة تمهيدا لتسويقها وكذلك تقديم خدمات تدريب العمالة والصيانة والاستشارات الإدارية و الفنية للمستثمرين وتقديم حلول البحث و التطوير و رفع القيمة المضافة للمستثمرين .