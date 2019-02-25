محافظة القاهرة: حملات لرفع الإشغالات فى نطاق الأحياء

كثفت أحياء القاهرة من حملاتها لرفع الإشغالات بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالتنسيق بين أجهزة الأحياء وشرطة المرافق للقضاء على فوضى الباعة الجائلين ومتابعة مخالفات البناء لإزالتها فى المهد أو بناء أدوار إضافية غير موجودة بالترخيص ومتابعة إلتزام المحلات بالأماكن المخصصة لها وإعادة الانضباط للشارع وتفعيل القانون بكل حزم.



وأكد محافظ القاهرة بضرورة تأكد كل حى من مدى صحة وقانونية ترخيص العقار قبل شراء الوحدات الكسنية

وفى السياق أزال المهندس عادل عبد الظاهر، رئيس حى المعادى، بمشاركة شرطة المرافق والجهات التنفيذية بالحى، أعمال البناء المخالفة على أرض أملاك دولة بمساحة 3000 متر وأزالة بناء مخالف على أرض أثرية تم وضع اليد عليها من قبل مطعم بجوار القمر الصناعى.



كما قامت أجهزة حى عين شمس بقيادة المهندس ألبير الفونس رئيس الحى بحملة على شوارع بن الحكم وأيوب حنا وشارع الحرية من شارع العزيز المصرى وشارع أحمد عرابى وشارع العشرين وشارع أحمد عصمت وشارع شاهين وشارع جون جمال قامت خلالها بغلق 4 مقاهى ومحل لبيع الطيور ومحل فول ومحل كشري ومطعم مأكولات أسماك وفرن ومحل عطارة وسوبر ماركت وتحرير محاضر ضدهم بإشغال الطريق والادارة بدون ترخيص ، وكذلك محاضر تلوث بيئي بالاضافة إلى تحرير محاضر إشغال طريق ضد 3 أكشاك قاموا بتجاوز المساحات المخصصة لهم طبقاً للترخيص.



كما قام اللواء هشام عبد الحميد رئيس حي الزاوية الحمراء بعمل حملة مكبرة فى نطاق شوارع الشركات وشارع المخزن وبجوار سور شركة النيل تم غلق 3 مقاهى ومحل سمك ومطعم و2 سوبر ماركت وتم رفع 33 حالة إزالة إدارية بأرقام من 1429 حتى رقم 1443 جنح قسم شرطة الزاوية الحمراء لسنة 2019.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق بأنه بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات اليومية صباحاً ومساءً على كافة أحياء القاهرة فقد تم التنبيه على أجهزة الأحياء المختلفة وقد أسفرت عن تنفيذ714 إزالة إدارية ، وتحرير 72 محضر إشغال طريق ، و38 محضر إدارة بدون ترخيص ، وكذلك 12 محاضر تلوث بيئي بالاضافة إلى تحرير16 محضر ضد بائع متجول ورفع العديد من الفاترينات الاستانلس وعربات فول وحواجز وسلاسل حديدية من الشوارع التي يستخدمها المواطنون لحجز أماكن لسياراتهم ، وكذلك عدد من اللافتات الاعلانية المقامة بدون تراخيص .

