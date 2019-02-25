video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 10:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 14 درجة دكتوراه و17 ماجستير

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:31 م
مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 14 درجة دكتوراه و17 ماجستير جامعة دمياط
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

عقد اليوم الاثنين مجلس جامعة دمياط جلسته رقم 116، حيث استهل الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمناسبة إطلاق القمر الصناعى المصرى (ايجيبت ساتA ) والذى يخدم مجال البحث العلمى فى مصر، ثم وجه الشكر للعمداء ولرؤساء وأعضاء الكنترولات لسرعة ظهور نتائج الفصل الدراسى الأول بجميع كليات الجامعة فى وقت قياسى. 

كما اتخذ المجلس عدة قرارات منها عمل حصر للبرامج الموجودة بلوائح الكليات والتى لم يتم تفعيلها ودراسة أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعليها، عدم تعليق أية إعلانات أو لافتات بالحرم الجامعى الجديد دون موافقة كتابية من السلطة المختصة أو من تفوضه وتحت إشراف الإدارة الهندسية، عدم التصرف فى أثاث حرم الجامعة الجديد بالنقل أو التبديل دون العودة للسلطة المختصة نظرا للطبيعة المركزية للحرم الجديد، منع تخصيص أى غرف أو قاعات أو مدرجات لأية كلية او قسم بالحرم الجديد إلا بموافقة مجلس الجامعة، ترشيح الدكتور محمد البهنساوى لحضور معرض برامج الجامعات المصرية بسلطة عمان لتسويق برامج الجامعة.

 كما تمت الموافقة على المشاركة بالحضور فى معرض تسويق البرامج فى القاهرة بحضور كبار مسئولى الدولة فى الفترة من 4:6 أبريل والموافقة على إقامة المهرجان الرياضى الأول للفتيات بجامعة دمياط فى ضوء القانون. 

كما تمت الموافقة على منح 14 درجة دكتوراه و17 درجة ماجستير و1 منح اللقب العلمى لدرجة أستاذ و5 منح اللقب العلمى لدرجة أستاذ مساعد، وتعيين عدد و11 مدرسا.

وفى ختام المجلس اصطحب رئيس الجامعة أعضاء مجلس الجامعة لزيارة عمليات تجهيز مبنى المعامل المركزية والمقر المخصص لكلية الحاسبات والمعلومات وللتعرف على آخر المستجدات الإنشائية بحرم الجامعة الجديد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس جامعة دمياط يوافق على إنشاء مدرسة لغات دولية

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار جامعة دمياط




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة