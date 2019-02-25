مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 14 درجة دكتوراه و17 ماجستير

دمياط معتز الشربينى

عقد اليوم الاثنين مجلس جامعة دمياط جلسته رقم 116، حيث استهل الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمناسبة إطلاق القمر الصناعى المصرى (ايجيبت ساتA ) والذى يخدم مجال البحث العلمى فى مصر، ثم وجه الشكر للعمداء ولرؤساء وأعضاء الكنترولات لسرعة ظهور نتائج الفصل الدراسى الأول بجميع كليات الجامعة فى وقت قياسى.

كما اتخذ المجلس عدة قرارات منها عمل حصر للبرامج الموجودة بلوائح الكليات والتى لم يتم تفعيلها ودراسة أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعليها، عدم تعليق أية إعلانات أو لافتات بالحرم الجامعى الجديد دون موافقة كتابية من السلطة المختصة أو من تفوضه وتحت إشراف الإدارة الهندسية، عدم التصرف فى أثاث حرم الجامعة الجديد بالنقل أو التبديل دون العودة للسلطة المختصة نظرا للطبيعة المركزية للحرم الجديد، منع تخصيص أى غرف أو قاعات أو مدرجات لأية كلية او قسم بالحرم الجديد إلا بموافقة مجلس الجامعة، ترشيح الدكتور محمد البهنساوى لحضور معرض برامج الجامعات المصرية بسلطة عمان لتسويق برامج الجامعة.

كما تمت الموافقة على المشاركة بالحضور فى معرض تسويق البرامج فى القاهرة بحضور كبار مسئولى الدولة فى الفترة من 4:6 أبريل والموافقة على إقامة المهرجان الرياضى الأول للفتيات بجامعة دمياط فى ضوء القانون.

كما تمت الموافقة على منح 14 درجة دكتوراه و17 درجة ماجستير و1 منح اللقب العلمى لدرجة أستاذ و5 منح اللقب العلمى لدرجة أستاذ مساعد، وتعيين عدد و11 مدرسا.

وفى ختام المجلس اصطحب رئيس الجامعة أعضاء مجلس الجامعة لزيارة عمليات تجهيز مبنى المعامل المركزية والمقر المخصص لكلية الحاسبات والمعلومات وللتعرف على آخر المستجدات الإنشائية بحرم الجامعة الجديد.