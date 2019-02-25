مباحث عين شمس تعيد طفلا مفقودا من ذوى الاحتياجات الخاصة لأهله

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إعادة طفل تائه بعدما تلقى بلاغا من "أحمد .م.ك" - 24 سنة مهندس مدنى بعثوره على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر حوالى (5 سنوات) أثناء سيره بشارع 6 أكتوبر دائرة القسم، ولم يستدل على أهليته وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وعلى الفور قام قسم حقوق الإنسان بالقسم بتقديم الرعاية للطفل لحين التوصل لأهليته، حيث تم مناقشة الطفل ولم يتم التوصل إلى أية معلومات أو بيانات قد تقود لأهليته فقام ضابط قسم حقوق الإنسان بنشر صور الطفل على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وفى وقت لاحق تم التوصل لأهلية الطفل، وقررا بأن الطفل "إياد" 7 سنوات ابنهم - وقررت والدته بأن الطفل كان لديها وقام بفتح باب الشقة خاصتها وإنصرف.

وتم تسليم الطفل لوالديه وتم أخذ التعهد عليهم بحسن رعايته، ووجه والد الطفل ووالدته الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة نجلهم .



