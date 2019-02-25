مباحثات بريطانية ألمانية حول "بريكست" على هامش قمة شرم الشيخ

(أ ش أ)

عقدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى اليوم الاثنين، مع المستشارة الالمانية إنجيلا ميركل جولة من المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، على هامش القمة العربية الأوروبية، التى تُعقد حاليًا فى شرم الشيخ.

وأشارت مجلة (بوليتيكو) فى نسختها الأوروبية إلى أن ماى وميركل ناقشتا آخر تطورات (بريكست).. مُضيفة أن ميركل قد ضغطت على ماى على خلفية مزاعم الصحافة البريطانية، التى تُفيد بأن المملكة المتحدة قد تسعى لتمديد فترة التفاوض على المادة 50، حسبما أفاد مصدر مُطلع على المحادثات.

من جهتها، وصفت الحكومة البريطانية الاجتماع بين ماى وميركل بأنه كان "وديًا وجيدًا"، لكن مسؤولى الحكومة لم يصرحوا بأى تفاصيل عما تناوله الاجتماع، أو ما قالته ميركل ردًا على التطورات الأخيرة التى أحدثتها ماى فى (البريكست).

وأوضحت المجلة أن الاجتماع، الذى استغرق 45 دقيقة، بدأ قُبيل سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين رئيسة الوزراء البريطانية وقادة الاتحاد الأوروبي، حيث التقت ماي، على هامش القمة العربية الأوروبية المنعقدة حاليًا، مع رئيس الوزراء الهولندى مارك روته بالأمس، مُضيفة أنها ستجتمع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ونظيرها الأيرلندى ليو فرادكار، فى وقت لاحق من اليوم، قُبيل عودتها إلى لندن.

وأكدت المجلة أن ماى ستعود إلى لندن مساء/ اليوم/ قبل 48 ساعة قد تتحدد بعدها مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن ماى أعلنت، فى وقت سابق، إرجاء التصويت بشأن الاتفاق النهائى لـ"بريكست" إلى 12 مارس المقبل.

من جهته حذر رئيس وزراء هولندا مارك روتيه، بريطانيا من مغبة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول".

وقال روتيه -في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أدلى به على هامش أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى المنعقدة بمدينة شرم الشيخ وأذاعته اليوم الاثنين "إن هولندا صديقة مقربة لبريطانيا، لذا فاني أقول للبريطانيين إن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت قرار خاطئ من وجهة نظري، علاوة على ذلك المضي قدمًا في عملية قد تسفر عن الخروج دون اتفاق هو أمر غير مقبول على الإطلاق ".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي قد بحثت خلال اجتماعها مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر -على هامش القمة- التطورات ذات الصلة بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما التقت أمس /الأحد/ مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وعقدت سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين الأوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.