ماى توجه الشكر للرئيس السيسى على استضافة القمة العربية - الأوروبية

(أ ش أ)

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى على استضافة القمة العربية - الأوروبية "الأولى " التى اختتمت أعمالها فى وقت سابق اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ.

ووصفت ماى - فى مؤتمر صحفى "محدود" - القمة العربية - الأوروبية بأنها هامة للغاية، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الأولوية، والتحديات المشتركة، ومن بينها الهجرة والأمن.

وأكدت رئيس الوزراء البريطانية، تيرزا ماى - ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول التعاون بين مصر وبريطانيا، وموعد استئناف الرحلات الجوية البريطانية المباشرة إلى شرم الشيخ - وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى ختام أعمال القمة العربية – الأوروبية، اليوم الاثنين، أن مصر والمملكة المتحدة تربطهما علاقات قوية للغاية فى العديد من المجالات الهامة بجرى العمل على تعزيزها.. مشيرة الى التنسيق المشترك والمستمر بين البلدين إ زاء الأوضاع فى المنطقة.

وأشادت بالتعاون بين مصر وبريطانيا لاسيما فى مجالات التعليم والمعرفة.. مؤكدة عزم بلادها العمل على دفع التعاون مع مصر قدما صوب آفاق أرحب فى المستقبل.

وكررت شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى على حسن الاستضافة للوفود المشاركة فى القمة التى استغرقت يومين .