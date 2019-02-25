ماى: تأجيل "بريكست" لن يحل الأزمة بشأن الاتفاق

رويترز

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الاثنين إن تأجيل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبى لن يؤدى لإبرام اتفاق ولن يسفر سوى عن تأجيل القرار المهم المتعلق بالانسحاب من التكتل.

وأضافت "تمديد العمل بالبند 50، تأجيل هذه العملية، لا يؤدى إلى اتخاذ قرار فى البرلمان، لا يؤدى للتوصل إلى اتفاق". وتابعت قائلة "ما يفعله ذلك هو تحديدا المعنى الحرفى لكلمة ’تأجيل’. إنه يؤجل فحسب المرحلة التى تتوصل فيها إلى القرار. وأعتقد أن أى تمديد للبند 50 لا يعالج المشكلة بهذا المنطق".

وقالت فى تعليق على محادثات أجرتها مع القادة الأوروبيين "ما شعرت به فى كل المحادثات التى أجريتها مع زملائى القادة فى شرم الشيخ وفى الأيام الماضية هو عزم حقيقى على التوصل إلى مخرج يسمح للمملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبى بطريقة سلسة ومنظمة بموجب اتفاق".