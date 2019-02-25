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الإثنين، 25 فبراير 2019 04:06 م
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مؤتمر بعنوان مستقبل شبكات الكهرباء التحديات والفرص مارس المقبل

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:34 م
مؤتمر بعنوان مستقبل شبكات الكهرباء التحديات والفرص مارس المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
كتبت رحمة رمضان
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تستعد اللجنة القومية للسيجريه المصرى " المجلس الدولى للشبكات الكهربائية الكبرى"، أحد أعضاء اللجنة الدولية للسيجرية بباريس- فرنسا، لإطلاق المؤتمر الإقليمى للجان السيجريه فى مارس المقبل بعنوان "مستقبل شبكات الكهرباء - التحديات والفرص"  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
 
وأكدت الدكتورة أهداب المرشدى، أستاذ الجهد العالى وهندسة القوى الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس اللجنة القومية للسيجريه، أن الموتمر سيشهد هذا العام فعاليات جديدة كليًا حيث يستضيف المؤتمر للمرة الأولى جلسة نقاشية خاصة بالمرأة العاملة فى قطاع الطاقة، بشتى المجالات والمناحى من هندسة وجيولوجيا ومحاسبة وغيرها من التخصصات التى تشارك فيها المرأة، وسوف تشهد الجلسة مشاركة سيدات من مختلف أنحاء العالم ومن شتى الأعمار.
 
يذكر أن مصر  عقدت العديد من مؤتمرات السيجريه الإقليمية من قبل، كما شاركت فى مؤتمرات السيجريه الإقليمية التى تعقد بالدول العربية مثل سيجريه الأردن والخليج والجزائر، مما يظهر أهمية مصر على المستوى الإقليمى والدولى، ومما يتيح للمشاركين ليست فقط تبادل الخبرات ولكن أيضا عرض الإنجازات الذى قام بها قطاع الكهرباء فى مصر، واللجنة القومية للسيجريه المصرى التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هي واحدة من أعضاء  اللجنة الدولية للسيجرية بباريس – فرنسا منذ الثمانينيات، وقد شهد السيجريه المصري إزدهارًا متنامي خلال التسعينات وحتى اليوم من خلال تمثيل مشرف على أعلى المستويات، وكلمة "سيجريه" هى الحروف الفرنسية الأولى من المجلس الدولى للشبكات الكهربائية الكبرى.
 
 

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الكهرباء

الطاقة المتجددة

السيجريه




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