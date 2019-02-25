مأساة سناء.. شقيقها وزوجها حاولا إجبارها على تصوير نفسها فى أوضاع مخلة

كتبت أسماء شلبى

أقامت "سناء.م.ن" دعوى طلبت فيها الطلاق للضرر، بعدما اتفق زوجها مع أخيها على استخدامها فى ابتزاز راغبي المتعة الجنسية الحرام.

وقالت سناء فى دعواها التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، إن شقيقها أجبرها على الزواج من مسجل خطر معروف بسمعته السيئة ونصبه على العديد من سكان المنطقة مقابل حصوله منه 15 ألف جنيه.

وأوضحت الزوجة البالغة من العمر 24 سنة: "منذ أن توفيت والدتى ظل أخى يعنفنى ويعايرنى بسبب إنفاقه علىَّ ويحاول أن يدفعنى للقبول بأى وظيفية حتى وأن كانت غير أخلاقية وعندما تصديت له وشكوته لبعض أقاربنا جن جنونه وأقسم على أن يزوجنى".

وأضافت "سناء": "جاء لى بصديقه وخيرنى بين ترك المنزل والعيش فى الشارع أو الزواج منه فقبلت وأنا أعلم سبب إصراره حيث سمعت ورأيت تفاوضه مع العريس على تزويجى له مقابل حصوله منه على 15 ألف جنيه، وبالفعل زوجته ومكثت أول 3 شهور أنفق على المنزل بعد أن قبلت وظيفة بائعة فى محل".

وأكدت: سرعان ما كشفت مخطط زوجى وشقيقى ومحاولتهما إجبارى على العمل الحرام وتصوير فيديوهات مخلة وهنا هربت من المنزل فى الساعة 3 فجرًا وأنا فى حالة هستيرية بعد أن هددتهما بمحاولة قتل نفسى بسكين.

وتابعت: "تزوجنى من أجل أن يتاجر فى شرفى ويصورنى مع أشخاص ويبتزهم بعدها للحصول على مبالغ مالية كما كان يفعل مع زوجته الأولى".