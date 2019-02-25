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لافروف يدعو مجلس الأمن إلى رفع العقوبات عن بيونج يانج

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:50 ص
لافروف يدعو مجلس الأمن إلى رفع العقوبات عن بيونج يانج لافروف
هانوى(أ ش أ)
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دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مجلس الأمن الدولى إلى رفع أو تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج بشكل جزئى كبادرة حسن نية، بسبب التزامها بالتهدئة .

وقال لافروف - فى كلمة ألقاها اليوم الاثنين، فى دورة منتدى "فالداى" الدولى المنعقد بمدينة هو تشى منه بفيتنام، وأوردتها قناة روسيا اليوم - " كان منطق المجموعة المشكلة للإجراءات الهادفة لخفض التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ينحصر فى أنه لا يمكن أن نطالب بشكل أحادى الجانب بالتنفيذ الكامل لكل المطالب من جانب بيونج يانج، والتفكير بعد ذلك فقط فى تخفيف نظام العقوبات (المفروضة عليها)... وأظهرت قمة سنغافورة أن حل هذه القضية بسرعة فائقة أمر مستحيل".

ودعا وزير الخارجية إلى تشجيع بيونج يانج على مواصلة حركتها إلى الأمام فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن بيونج يانج أعلنت حظر إجراء التجارب، وهى تلتزم به، ونرى أن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بخطوات لتخفيف أو رفع عدد من العقوبات فى هذا المجال، التى تعرقل تطور العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية .

 


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