لافروف يدعو دول آسيا والمحيط الهادئ للإنضمام لبنك تبادل المعلومات عن الإرهابيين

هو تشى مين (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الاثنين، دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ للانضمام إلى بنك تبادل المعلومات عن الإرهابيين الأجانب، بهدف تعقب تحركاتهم واعتراض تنقلاتهم دوليا.

وقال لافروف - فى كلمته أمام المؤتمر الدولى لنادى "فالداى" الذى يُعقد فى فيتنام حاليا والتى نقلتها وكالة سبوتنيك-:" نحن وجهنا الدعوة، ودول آسيان تنظر إلى ذلك بإيجابية، وسوف تنضم لبنك المعلومات الذى أسسه جهاز الأمن الفيدرالى لروسيا الاتحادية، من أجل استهداف الإرهابيين الأجانب والمقاتلين، حيث يتم تجميع المعلومات المرتبطة بذلك، وبعدها يمكن تعقب هؤلاء الأشخاص عندما يتنقلون، فلنقل من سوريا أو العراق مثلا إلى ماليزيا أو إندونيسيا، أو إلى آسيا الوسطى أو روسيا".