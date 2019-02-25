قطع المياه عن المنزلة والمطرية بالدقهلية لصيانة المحطة الجديدة بالمنزلة

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن قطع المياه عن مركزى المنزلة والمطرية من الساعة 7 صباح غد الثلاثاء وحتى الساعه 5 مساء.

وأكدت الشركة أن قطع المياه نتيجة القيام بأعمال الصيانة الدورية وغسيل وتطهير الخزانات بالمحطة الجديدة للمياه بالمنزلة، ومن جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة قيام المواطنين بتخزين احتياجاتهم من المياه، خاصة المخابز والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية بالمدينتين، وطلب المحافظ من المسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية توفير سيارات لنقل المياه للمواطنين فى أماكن تجمعاتهم فى كل مركز ومدينة المنزلة ومركز ومدينة المطرية .