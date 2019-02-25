قطع الكهرباء عن مركز شباب بلبيس بسبب المديونات

الشرقية – إيمان مهنى

قال محمد السحت رئيس مجلس إدارة مركز شباب بلبيس بالشرقية، إنه فوجئ اليوم بقيام موظفي الكهرباء بقطع التيار عن المركز، بسبب تراكم مديونية أكثر من 42 ألف جينه، مما أدى لتعطيل كافة أنشاطة المركز.

وأضح السحت، لـ"اليوم السابع"، أنه كان سبق وتقدم بطلب لمديرية الكهرباء بتاريخ 15 يناير رقم وارد 92، يفيد بإرسال المستحق علية من مديونية بعد تطبيق الخصومات التي تنص عليها المادة 9 فقرة 7 من القانون 71 لسنة 2017، بإعفاء المنشات الخدمية من 75% مقابل استهلاك الخدمات "مياه، كهرباء، تليفون"، الا أن الكهرباء رفضت ذلك .

من جانبه، قال المهندس سيد ربيع مدير كهرباء جنوب الشرقية، ان المركز تراكمت عليه مديونية للأكثر من 4 أشهر ماضية، وتم توجيه لهم عدة مطالبات بالتسديد، مضيفا ان المادة سالفة الذكر، هي غير متواجدة في اللائحة الملزمة بتطبيقها المديرية، مضيفا أنه سيقوم بتوصيل التيار مرة أخرى خلال اليوم الاثنين، بعد تعهد مجلس الإدارة بتسديد المديونيات .