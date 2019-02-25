قضايا الدولة تعيد تثمين 400 فدان بطريق إسكندرية الصحراوى بمبلغ 50 ألف جنيه للفدان

كتب إبراهيم قاسم

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل من الحصول على حكم من المحكمة الإدارية العليا مكنها من إعادة تثمين مساحة 400 فدان بغرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمبلغ 50 ألف جنيه للفدان بدلا من مبلغ 200 جنيه للفدان.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها بأن الهيئة حصلت بجلسة 27/11/2018 على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 61611 لسنة 63 ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 28/2/2017 في الدعوى رقم 50366 لسنة 66 ق قضاء إداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها أنه ترجع وقائع القضية إلي قيام مواطنين برفع الدعوي رقم 50366 لسنة 66 ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يدهما على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الأسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها 400 فدان بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع 200 جنيه للفدان الواحد وبجلسة 28/2/2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .

فقام المدعيان بالطعن على الحكم بالطعن رقم 61611 لسنة 63 ق عليا وبجلسة 27/11/2018 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي تأسيساً على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع 50 ألف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع 200 جنيه للفدان.