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قسم قضائى لهيئة قضايا الدولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:02 ص
قسم قضائى لهيئة قضايا الدولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أ ش أ
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أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إنشاء هيئة قضايا الدولة، قسما قضائيا، تابعا للهيئة برئاسة المستشار علي ميدان نائب رئيس الهيئة بمقر الجهاز، وذلك فى إطار التعاون الوثيق والمثمر مع الهيئة لمكافحة الفساد الإدارى، والحفاظ على المال العام.

وقال الشيخ في تصريحات صحفية اليوم، إن إنشاء القسم يهدف للمساهمة فى سرعة تنفيذ الجهاز للأحكام القضائية التى يحصل عليها الموظفون بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى الحد من أساليب التحايل على القانون، والاستغلال غير الشرعى للأسانيد القانونية، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ الجهاز يتم إنشاء قسم قضائي به.

وأوضح صالح الشيخ، أن قرار رئيس هيئة قضايا الدولة تضمن اختصاص القسم بالإشراف على الشئون القانونية بالجهاز ومتابعة القضايا الخاصة به لدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، موجها الشكر لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده على تعاونها المثمر والتنسيق المتميز مع الجهاز.


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