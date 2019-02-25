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فيديو وصور.. وزير البترول يتفقد مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالوادى الجديد

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:23 م
فيديو وصور.. وزير البترول يتفقد مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالوادى الجديد جانب من الجولة
الوادى الجديد -أسماء أمين وماهر أبو نور
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تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته لمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور فى محافظة الوادى الجديد التابع لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والجار تنفيذ اعماله حاليًا بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 800 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك.

وزير البترول (2)

وأكد الملا، على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب لتنمية، واستغلال الثروات التعدينية التى تزخر بها مصر، وفقًا لرؤية وأهداف الدولة، فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية.

وزير البترول (1)

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه تم البدء فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات ووضع خارطة طريق للنهوض بقطاع التعدين، وأنه جار حاليًا الانتهاء من الإجراءات التشريعية لتعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة، بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر التعدينية وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى.

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وأضاف الملا، أن المشروع الجديد يجسد ويحقق توجه الدولة نحو إقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتحقيق عائدات مرتفعة من تصنيعها محليًا، وتوفير منتجات يحتاجها السوق المحلى فضلًا عن المساهمة الفعالة فى تحقيق التنمية الشاملة فى جنوب مصر، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد سيعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة بمنطقة هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد، حيث سيتم إنتاج حامض الفوسفوريك الذى يعد المادة الخام الأساسية فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية، والمركبة بما يساهم فى تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط الدولة المنشودة فى مجالات التنمية الزراعية، موضحًا أن الوزارة تستهدف من خلال خططها الحالية والمستقبلية إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات التعدينية، وتحويلها إلى منتجات نهائية بما يؤدى إلى تأمين احتياجات السوق المحلى، فضلًا عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادى جديد للدولة من خلال تصدير الفائض للخارج.

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ومن جانبه أوضح محافظ الوادى الجديد، أن المشروع يعكس مدى اهتمام الدولة بقطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية التى تزخر بها محافظة الوادى الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع سيتبعه مشروعات أخرى قائمة على المنتج وهو ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

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كما تفقد وزير البترول ومرافقوه موقع المشروع الجديد لتصنيع حمض الفوسفوريك أوضح المحاسب خالد الغزالى حرب رئيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة أن مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادى الجديد سيعتمد على 2 مليون طن سنويًا من خام الفوسفات كمدخل رئيسى للإنتاج حيث سيتم انتاجه من هضبة أبوطرطور بالكامل، ويضم المجمع ثلاث وحدات منها وحدة لإنتاج حمض الكبريتيك المركز بطاقة 6.1 مليون طن سنوياُ وأخرى لإنتاج حمض الفوسفوريك ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة فضلا عن توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة إنتاج حمض الكبريتيك بطاقة 33.5 ميجاوات لاستخدامات المجمع الصناعى والمنطقة السكنية إلى جانب ضخ الفائض فى الشبكة القومية للكهرباء

 
 
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