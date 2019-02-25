فيديو.. لقاءات الرئيس السيسي على هامش القمة العربية الأوروبية





شهد جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال القمة العربية الأوروبية، في شرم الشيخ، والتى تعقد تحت شعار "الاستثمار فى الاستقرار"، لقاءات مع زعماء ورؤساء 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، وتناولت مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، والهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.