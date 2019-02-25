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فيديو.. لقاءات الرئيس السيسي على هامش القمة العربية الأوروبية

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:33 م
فيديو.. لقاءات الرئيس السيسي على هامش القمة العربية الأوروبية الرئيس السيسى ورئيس وزراء إيطاليا
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اليوم السابع بلس
 
 
 
شهد جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال القمة العربية الأوروبية، في شرم الشيخ، والتى تعقد تحت شعار "الاستثمار فى الاستقرار"، لقاءات مع زعماء ورؤساء 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، وتناولت مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، والهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.
 
السيد الرئيس يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية
الرئيس يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية

السيسى و أمير الكويت
الرئيس السيسى و أمير الكويت

لقاء الرئيس السيسى بالرئيس الحريرى والوفد المرافق له
لقاء الرئيس السيسى بالرئيس الحريرى والوفد المرافق له

لقاء رئيس وزراء إيطاليا ‎
لقاءالرئيس السيسى و رئيس وزراء إيطاليا ‎
 
 

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