فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم ملء فراغات الحاجب بالوشم

كتبت سارة الباز

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم رسم الحواجب بالوشم، جاء فى نصه: (يوجد فراغ فى الحاجب فهل يجوز ملؤه بالوشم؟).

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( لا، الوشم حرام، والمقصود به غرز الإبر حتى يخرج الدم، ثم يحشى المكان بالصبغة مع حبس الدم؛ فتبقى هكذا أبدا، وهذا حرام، أما التقنية الحديثة التى تكون بملء الصبغة فى الطبقة الثانية من الجلد دون حبس الدم فهى جائزة).