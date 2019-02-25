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فيديو.. الرئيس القبرصى: علاقاتنا بمصر تنمو بفضل حكمة صديقى العزيز السيسى

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:09 م
فيديو.. الرئيس القبرصى: علاقاتنا بمصر تنمو بفضل حكمة صديقى العزيز السيسى الرئيس القبرصى فى شرم الشيخ
كتب إبراهيم حسان
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قال الرئيس القبرصى، نيكوس انستسيادس، إن العلاقة المصرية القبرصية وصلت إلى أفضل مستوياتها فى الوقت الراهن، مؤكدا أنها علاقات أخوية تعتمد على الاحترام المتبادل ومبادئ الأمم المتحدة، ومشيرا إلى الدعم والتعاون بين مصر وقبرص فى كثيرا من المحافل الدولية.

وأوضح الرئيس القبرصى، عبر البث المشترك لقنوات الحياة و ON E وCBC  و dmc، أن قبرص تقوم بدور داعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبى، والرغبة لتوطيد العلاقات بين الجانبين "الاتحاد الأوروبى والعالم العربى" تتبلور فى إطار القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ.

وأوضح رئيس قبرص، أن العلاقات بين مصر وقبرص تعتمد على أسس قوية وهذه الأسس القوية والتعاون سوف تؤدى إلى أفضل النتائج، ولاسيما فى مجال الطاقة، متابعا أن هذه العلاقات نمت وسوف تنمو بفضل حكمة صديقى العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا الى أن مصر وقبرص، لا تقومان باستفزاز أى طرف آخر، وتقوم علاقتهم على احترام قانون البحار ولا تريدان أى نزاعات مع تركيا، ولكن ما تقوم به أنقرة، ضد قواعد القانون الدولى.


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رئيس قبرص

القمة العربية الاوروبية

شرم الشيخ




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