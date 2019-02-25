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غرفة السلع السياحية: خطة تدريبات مكثفة فى صناعة السجاد والنحاس والصدف

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:00 ص
غرفة السلع السياحية: خطة تدريبات مكثفة فى صناعة السجاد والنحاس والصدف على غنيم رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية
كتبت آمال رسلان
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تستعد غرفة العاديات والسلع السياحية لبدء تعاون مشترك مع وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية، يتم من خلاله عقد دورات تدريبية على صناعة السلع السياحية وهى السجاد والنحاس والصدف والجلد والزجاج والخيامية، لضمان الحفاظ على الأيدى العاملة فى تلك الحرف اليدوية وتطويرها بما يتماشى مع انتعاش الحركة السياحية.

وقال على غنيم رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية: إن الغرفة قامت بعقد عدة لقاءات للتوعية بالأعمال ذات الأثر السلبى على السياحة مع العاملين فى محال بيع السلع السياحية فى عدد من المحافظات السياحية فى الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء، لافتا إلى أنه تم البدء فى عمل دورات تدريبية للعاملين فى محال بيع السلع السياحية.

ويأتى هذا ضمن استراتيجية التدريب التى تتبناها وزارة السياحة لرفع كفاءة العمالة السياحية، ومواجهة الفجوة بين العمالة المدربة والطفرة فى الحركة السياحية، خاصة أن اغلب العمالة المدربة هجرت القطاع بسبب توقف السياحة السنوات الماضية.

وتؤكد وزارة السياحة دوما على دور الاتحاد والغرف فى تحقيق الإصلاحات التشريعية اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة، والاستثمار فى العنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين وفق الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة HRDS، والتى تم وضعها بالتعاون بين الوزارة وجميع الغرف السياحية والاتحاد من خلال عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية للتوافق إلى أفضل السبل لتنفيذها.


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السلع السياحية

التدريب

اتحاد الغرف السياحية




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