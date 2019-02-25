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غدا.. برتوكول تعاون بين "التضامن" والجمعيات الأهلية لتنفيذ "حياة كريمة"

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:00 ص
غدا.. برتوكول تعاون بين "التضامن" والجمعيات الأهلية لتنفيذ "حياة كريمة" غادة والى وزرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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توقع وزارة التضامن الاجتماعى غدا الثلاثاء  بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية  المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، وذلك  لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الفقيرة .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة بالإضافة الى تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها فضلا عن تشجيع الشباب على التطوع فى تنفيذ أنشطة المبادرة وفِى مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.

 

 


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التضامن

الجمعيات الاهلية

حياة كريمة




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