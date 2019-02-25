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الإثنين، 25 فبراير 2019 05:13 ص
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غدا.. المحرصاوي يفتتح أعمال التطوير ومعرضا للكتاب بجامعة الأزهر

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:00 ص
غدا.. المحرصاوي يفتتح أعمال التطوير ومعرضا للكتاب بجامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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يفتتح د. محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، صباح غد الثلاثاء، بحضور  لفيف من الوزراء ، ومحافظ القاهرة، أعمال تطوير فرعى البنين والبنات، بمدينة نصر بالقاهرة، التى تم تنفيذها خلال الجدول الزمنى المحدد، بمراعاة دقة الإنجاز، والمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر. 
 
تشمل أعمال التطوير: البوابة الحضارية بفرعى البنين و البنات بمدينة نصر ، ومجمع الخدمات الطلابية، الذى يتسم بتنوع أنشطته، وممر الطريق الجديد بين كليتى التجارة والعلوم  بحرم فرع البنات .
 
ومن المقرر أن يفتتح رئيس الجامعة معرضًا للكتاب بمجمع الخدمات الطلابية بفرع البنات، الذى يستهدف تشجيع الطالبات على الاطلاع و المعرفة فى شتى ميادين العلم، وتأهيلهن للإسهام الفعَّال فى إثراء الحياة الفكرية والعلمية، وترسيخ المنهج الأزهرى: عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا.
 
كما سيتم افتتاح البوابات الجديدة بفرعى البنين والبنات بمدينة نصر والتى ستسهم فى القضاء تمامًا على ظاهرة التكدس، وتساعد على إنسيابية حركة الطلاب و الطالبات، خاصة أنه تم إنشاء كوبرى علوى يضمن المرور الآمن للسيارات والأفراد، من تحته، بمراعاة معايير الأمن والسلامة.
 
 

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