ظهور بقعة سولار جديدة بنهر النيل بسوهاج والمحافظة ترفع درجة الإستعداد

سوهاج محمود مقبول

اتخذت محافظة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحى كافة التدابير اللازمة ، لإنتشال بعقة السولاروالتى ظهرت متقطعة بنهر النيل للمرة الثانية أمام محطة المراغة السطحية شمال سوهاج والتى تتجه في ناحية مركزى طهطا وطما وبعدها تدخل في حدود محافظة أسيوط.

حيث توجيه لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع شرطة البيئة و المسطحات المائية لمعاينه التلوث حيث تم معاينة محطة مياه شرب المراغة وتلاحظ وجود بقعة السولار رقيقة ومتقطعة تتحرك باتجاه التيار، وبمعاينة مسطح نهر النيل من محافظة سوهاج وحتى موقع المحطة على مسافة خمسة وعشرين كيلو متر لم يتلاحظ أى مصدر لتسريب السولار، وتم إعادة تشغيل جميع محطات مياه الشرب تباعاً التى تم توقفها بعد التأكد من سلامة المياه.

وتم تشكيل مجموعة عمل من الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكيمائيين بمحافظة سوهاج لإجراء مسح للمنطقة والتأكد من خلوها من أى آثار التلوث وتم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول لرفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث بنهر النيل للتدخل الفورى فى حالة الحاجة إلى ذلك.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بسوهاج ، أن بقعة السولار وصلت الأن إلى مركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج وتم تشغيل وضخ المياه المرشحة للمواطنين من خلال خزان المحطة والذى يسع لعشرة آلاف متر مكعب مياه ويكفى لمدة 5 ساعات تشغيل وكذلك تشغيل المحطات الجوفية .



























