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طلاب تربية نوعية عين شمس ينتهون من جدارية 300 متر بحرم كلية الصيدلة

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:11 م
طلاب تربية نوعية عين شمس ينتهون من جدارية 300 متر بحرم كلية الصيدلة جدارية بصيدلة عين شمس
كتب محمود راغب
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انتهى 130 من طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس من أعمال تجميل وتزيين و تصميم جدارية بطول 300 متر بحرم الجامعة بكلية الصيدلة، برعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أماني حنفي عميد الكلية و الدكتورة  سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب وإشراف عام الكتور سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة وأشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.
 
 وتأتى الجدارية من تنفيذ الدكتورة نهى عبد العزيز، أستاذ الرسم و التصوير بكلية التربية النوعية والفريق المعاون لها و الذي يضم الدكتور عمرو يحيى، المدرس المساعد بالقسم، والدكتور مجدى مصطفى المدرس المساعد بقسم التصوير، والدكتور ولاء أحمد عبد اللطيف، المدرس بقسم التصوير و 130 من طلاب الفرقة الرابعة والماجستير".
 
كان طلاب كلية التربية النوعية قد شاركوا فى مبادرة معاً لنرتقى لتجميل أسوار المدينة الجامعية، ثم شاركوا فى أعمال تزيين وتجميل حى العباسية وكذلك تجميل مبنى الجمهورية فى إطار مبادرة " بأيدينا نجملها".
 
 ومن المقرر أن يتم تكريم الفريق المشارك يوم الأربعاء المقبل المقبل 27 من فبراير الجارى بقاعة المؤتمرات بدار ضيافة الجامعة.
 
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