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ضبط 2070 طن ذرة صفراء تحوى حشرات بمخزن فى الإسكندرية

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:19 م
ضبط 2070 طن ذرة صفراء تحوى حشرات بمخزن فى الإسكندرية حملة تموينية - صورة أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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داهمت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مخزن تابع لإحدى الشركات بمنطقة العامرية، وضبطت بداخله 2070 طنا ذرة صفراء غير صالحة للاستهلاك الآدمى والحيوانى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن، لون أسود، رائحة كريهة" وتحتوى على حشرات.
 
وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيام 3 أمناء مخازن، مسئولين عن هنجر تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الذرة الصفراء غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
وبمداهمة المخزن، تبين وجود كمية قدرها 2070 طن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى والحيوانى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن، لون أسود، رائحة كريهة"، ومثقوبة وتحتوى على حشرات حية وميتة "سوس، يرقات"، وذلك قبل توزيعها على المخابز البلدية، وتحقيق أرباح غير مشروعة. جرى التحفظ على الكمية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
 
 

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