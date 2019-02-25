video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضبط 17 شخصا بينهم 13 أجنبيا أثناء تنقيبهم عن الذهب جنوب مصر

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:04 ص
ضبط 17 شخصا بينهم 13 أجنبيا أثناء تنقيبهم عن الذهب جنوب مصر المتهمون والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط 17 شخصا بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية، أثناء تنقيبهم عن خام الذهب بالبحر الأحمر بدون تصريح.
 
عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى، من ضبط "سائق، عامل، تاجر، راعى أغنام، 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية)" لإدارتهم ورشة بمنطقة الغابة بدائرة مركز  شرطة دراو، بقصد البحث والتنقيب عن خام الذهب بدون تصريح.
 
وعثر بحوزة المتهمين على "8 أجولة بداخلها كمية من أحجار الكوارتز- ميزان حساس- 4 قطع من معدن الذهب المختلط بمادة الزئبق- 5 زجاجات زئبق - 2 هيلتى - مولد كهربائى - 50 ألف جنيه- 1145 جنيه سوداني".
 
واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى التنقيب واستخلاص معدن الذهب، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 1500 كيلو أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الداخلية

اخبار الحوادث

حملات امنية

التنقيب عن الذهب




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة