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ضبط 1671 هاربا من تنفيذ أحكام وتحرير 1455 مخالفات مرورية بالبحيرة

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:38 ص
ضبط 1671 هاربا من تنفيذ أحكام وتحرير 1455 مخالفات مرورية بالبحيرة حملة أمنية - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة لضبط الخارجين على القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
 
وأسفرت الحملة، التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط  1671هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس منهم محكوم عليه بالمؤبد قى قضية مخدرات بمركز بدر.
 
كما تم تحرير 1455 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة، كما أسفرت الحملة عن إزالة 1237 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.
 
 
 

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