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الإثنين، 25 فبراير 2019 02:47 م
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ضبط 150 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفة شروط تعاقد بقنا

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:15 م
ضبط 150 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفة شروط تعاقد بقنا اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملات أمنية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائي، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات، وذلك فى إطار ردع المخالفين، والمحافظة على المال العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.
 
وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ بتمكن مباحث الكهرباء، من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 150 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 
 
 
 

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