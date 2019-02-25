ضبط مكبس حشيش داخل منزل مواطن بمطروح

كتب محمود عبد الراضي

في ضربات أمنية ناجحة استهدفت متجرى المواد المخدرة بالإسكندرية ومطروح، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديريتى أمن الإسكندرية ومطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة حملة أمنية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصت فى الإتجار فى المواد المخدرة وتصنيعها وتدويرها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر تشكيل عصابى حاول تصنيع وتدوير مخدر الحشيش نظراً لقيام الإدارة بضبط كميات كبيرة منه مؤخراً ، وقيامهما بإعداد مكبس لهذه المحاولة لإنتاج ذلك المخدر ، وتم رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى، وبتفتيش منزل أحدهما تم ضبط مكبس يدوى بمشتملاته الكاملة من العدد والأدوات والخامات المستخدمة فى عملية تصنيع مخدر الحشيش، وكمية من معجون الحشيش الذى يستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزن ( 500 جرام ) ، و ( 50 ) طربة لمخدر الحشيش مصنعة ومعدة للبيع وزنت ( 5 كيلو جرام ) ، و( 600 ) قرص مخدر ، والسيارة رقم ( ج هـ ق 1799 )، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار مشاركة مع زميله الهارب، والأدوات لتصنيع المواد المخدرة، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج .

ورصدت الإدارة أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق واسع متخذاً من منطقة الذراع البحرى بطريق الإسكندرية/مطروح الساحلى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويدعى "حمدى.ج" عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية ( مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا " سرقة ، مخدرات " من بينهم حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات ).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه وتبين عدم تواجده وتم ضبط "عبدالرازق.ر" عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وأسفر تفتيش المنزل عن ضبط 4 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت ( واحد كيلو جرام )، وبندقية خرطوش عيار 12مم ، وعدد ( 25 ) طلقة خرطوش من ذات العيار، وميزان حساس ، ومبلغ مالى، و هاتفين محمول، وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بان المضبوطات خاصة بالمتهم الهارب،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.