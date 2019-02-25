ضبط مسئولين بمدينة التل الكبير مكنوا مواطنين من البناء على أرض زراعية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط واقعة فساد محليات بالإسماعيلية بتمكين خمسة أشخاص بالتعدى بالبناء على أراضى زراعية، في إطار استمرار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة الفساد بشتى صوره وأنواعه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام بعض مسئولى الوحدات المحلية لقرى (الملاك – الجزيرة الخضراء) التابعين لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية بالتواطؤ مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات على أراض زراعية (بدون ترخيص)، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام "عايد.أ.ع " سكرتير الوحدة المحلية لقرية الملاك، و"محمد.ر" رئيس قسم الرخص بمجلس مدينة التل الكبير، و"محمود.م" مسئول المعاينات بالوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء، و"كمال.ع.غ" رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء (سابقاً) حالياً بالمعاش، و"طارق.ع" رئيس قسم التنظيم برئاسة مركز ومدينة التل الكبير جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، فى غضون عام 2011 باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع "إبراهيم.أ" حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، و"أمانى.أ" حاصلة على الثانوية الأزهرية، ومقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، و"سالم.م.ى " موظف بشركة الغاز، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالإسماعيلية، و"عبدالوهاب.م." عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، و"محمود.م" عامل زراعى، ومقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، و"عبدالنبى.أ.ح " عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، وتمكنيهم من القيام بأعمال حفر أساسات وأسوار وتشوين طوب وعمل أساسات مبانى بالطوب الأحمر على أراضى زراعية "بدون ترخيص" بمناطق وادى الملوك وقرية الجزيرة الخضراء بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.. وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بقيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مركز ومدينة التل الكبير وعضوية كل من مديرى (الإدارة الهندسية – الإدارة القانونية – التفتيش المالي والإداري – ورؤساء الوحدات المحلية لقري الملاك – الجزيرة الخضراء ) لفحص تلك المخالفات وكذا مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة التل الكبير.

وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم للواقعة، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.