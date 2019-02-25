ضبط عاطل لترويجه المخدرات بهدف الاتجار فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط "حمدى . ج . ع" مواليد 1995 عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "سرقة، مخدرات" من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه وتبين عدم تواجده وتم ضبط "عبد الرازق . ر . ج" 33 سنة عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وأسفر تفتيش المسكن عن ضبط 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت "واحد كيلو جرام"، وبندقية خرطوش عيار 12مم، و25 طلقة خرطوش من ذات العيار وميزان حساس، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بأن المضبوطات خاصة بالمتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .