video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط عاطل لترويجه المخدرات بهدف الاتجار فى الإسكندرية

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:02 م
ضبط عاطل لترويجه المخدرات بهدف الاتجار فى الإسكندرية حبس -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط "حمدى . ج . ع" مواليد 1995 عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "سرقة، مخدرات" من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه وتبين عدم تواجده وتم ضبط "عبد الرازق . ر . ج" 33 سنة عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وأسفر تفتيش المسكن عن ضبط 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت "واحد كيلو جرام"، وبندقية خرطوش عيار 12مم، و25 طلقة خرطوش من ذات العيار وميزان حساس، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بأن المضبوطات خاصة بالمتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس قاتل زوجته بكفر شكر 15 يوما على ذمة التحقيقات

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

امن الاسكندريه

اخبار المحافظات




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة