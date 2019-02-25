ضبط شخص استولى على ربع مليون جنيه من شباب بزعم تعيينهم

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص في الإسماعيلية لاستيلائه على مبالغ مالية من مواطنين بلغت نحو 240 ألف جنيه بزعم توفير فرص عمل لهم.

وجاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغاً من شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية ضد "حسن.ع.م " مدير وشريك بشركة لتوريدات قطع غيار سيارات ومواد البناء، ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، والمطلوب للتنفيذ عليه فى قضيتى" تبديد، شيك".. لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مائتين وأربعون ألف جنيه، نظير تعيينهما بوظائف شاغرة بإحدى المشروعات القومية، مدعياً نفوذه وعلاقاته بالمسئولين بتلك الجهة، إلا أنه لم يفى بذلك، وامتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.